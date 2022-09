L'Inter è al lavoro per cercare di sciogliere il nodo legato al futuro di Skriniar. I dirigenti nerazzurri stanno trattando il rinnovo del contratto con il difensore slovacco, in scadenza a fine stagione: offerto un aumento da 6,5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2027 contro i 9 milioni all'anno bonus compresi proposti dal Paris Saint-Germain.



Intanto l'Inter studia un piano B. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, si tratta di una soluzione-ponte, ovvero un rinnovo di durata più breve, uno o al massimo due anni in più di contratto, di fatto rinviando il problema alla prossima estate, scongiurando la prospettiva di perdere il giocatore a parametro zero. Non è da escludere - per quanto i dirigenti nerazzurri non siano convinti fino in fondo - che nell’accordo possa anche essere inserita una clausola rescissoria, con un valore pari a quello di mercato e non sottostimato.



In ogni caso la trattativa non durerà a lungo, entro la pausa Mondiale è stabilito il dentro o fuori. L’ipotesi peggiore, quella che Inzaghi e i dirigenti vorrebbero in ogni modo evitare, è quella di un nuovo affondo del PSG a gennaio in assenza di rinnovo. Affondo che, a quel punto, sarebbe ancor più difficile da respingere.