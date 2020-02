Chi per il dopo Handanovic? L'Inter studia a chi far raccogliere l'eredità del portiere sloveno, ancora affidabile e continuo, ma pronto a festeggiare 35 anni il prossimo luglio. Come scrive Tuttosport, il preferito della coppia Marotta-Ausilio è Juan Musso, con i nerazzurri pronti a inserire nell'affare con l'Udinese il cartellino di Radu, ora al Parma.