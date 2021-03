Come svelato da Carlo Pallavicino nella diretta Twitch di Calciomerato.com l'Inter, con Pellegrini presidente, aveva pensato a Ronaldo nel 1994, quando il brasiliano era sul punto di lasciare il Cruzeiro e trasferirsi in Europa. Sul Fenomeno c'era anche l'Ajax, ma alla fine la spuntò il Psv, grazie anche all'intervento della Nike. Ronaldo sbarcò in nerazzurro nel 1997, con Moratti presidente.