L'Inter ha una strategia per provare ad arrivare a Ivan Rakitic. Il centrocampista croato è in scadenza nel 2021 col Barcellona e il rinnovo non arriverà. Il club nerazzurro, forte dell'arrivo in blaugrana di Frenkie de Jong che gli toglierà spazio, sta lavorando sulla volontà del giocatore per trovare un principio di intesa per un suo approdo a Milano prima di trattare il suo cartellino col Barcellona.