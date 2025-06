Milan, addio a Theo Hernandez? L'impatto a bilancio dell'operazione e la possibile plusvalenza

AFP via Getty Images

Il club rossonero, infatti, ha trovato un accordo di massima sulla base di un trasferimento da 35 milioni di euro per il trasferimento del terzino francese all’Al-Hilal. Per definire la sua cessione, manca solo il sì definitivo da parte dell’ex Real Madrid, a cui è stato proposto un contratto con un ingaggio pari a 17/18 milioni di euro a stagione.In attesa di capire quale sarà l’intenzione finale del transalpino, cerchiamo di definire quale sarà l’impatto a bilancio dell’operazione e la plusvalenza in caso di cessione. Ci aiutano i dati di Calcio&Finanza.

Il costo storico del calciatore è pari a 22,8 milioni di euro, mentre il suo valore netto al 30 giugno 2024 – ultimo dato ufficiale disponibile – era pari a circa 5,7 milioni di euro. Considerando il fatto che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026,. Sostanzialmente, questa è la cifra minima che il Milan dovrebbe incassare per evitare una minusvalenza.sia la quota di ammortamento di 2,85 milioni che lo stipendio lordo da 5,24 milioni, per