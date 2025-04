Inter, Calhanoglu non chiude le porte a un addio: "Futuro? Qui sono felice, ma vorrei trasferirmi al Galatasaray"

GETTY

Arrivano alcune importanti dichiarazioni da parte del centrocampista dell’Inter. Nel corso degli ultimi giorni, parlando al quotidiano turco Sabah, all’ex trequartista del Milan è stata posta una domanda sull’eventualità di indossare, in futuro, la maglia del. Un’opzione che il classe ‘94 non ha scartato a priori, anzi, aprendo la porta a un possibile trasferimento nella Super Lig.- ". Poi non sappiamo cosa ci riserva il futuro.".

"Accetto sempre senza pensarci. La bandiera turca, la mia patria, il mio Paese sono molto preziosi per me. Indossare la maglia della nazionale, essere il capitano; non trovo le parole per descrivere queste sensazioni. È la sensazione più bella del mondo... Sono consapevole della mia responsabilità. Quando arriva un'offerta dalla Nazionale turca, questa offerta non è aperta al pensiero o alla discussione. È un onore e un orgoglio per me"."Chiedo sempre la benedizione della mia famiglia prima delle partite. Parlo con i miei figli e mia moglie. Nei giorni delle partite, dormo a mezzogiorno o riposo chiudendo gli occhi. Poi faccio una doccia fredda. Se sono in nazionale, ascolto l'inno nazionale turco prima della partita per concentrarmi. Se gioco per l'Inter, invece, ascolto musica straniera".

"Quella contro il Borussia Dortmund quando giocavo per l'Amburgo. Il gol che ho segnato da 40 metri è stato raccontato in tutto il mondo. Non posso dimenticare quella partita.