L'Inter dovrà giocare a Liverpool il ritorno di Champions, dopo aver perso l'andata a San Siro per 2-0. Tuttavia, intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex nerazzurro, Esteban Cambiasso, ha spiegato che tutto è ancora possibile.



"L'unica cosa certa è che non esiste niente di impossibile, nello sport come nella vita. Andare pensando che i giochi sono fatti mi sembrerebbe un errore. Su come giocarsela col Liverpool, penso che Simone Inzaghi lo saprà meglio di tutti noi: è lui che vede i giocatori ogni giorno. Penso che saranno più convinti dopo il risultato di ieri, martedì si vedrà".