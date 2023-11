Il terzino dell'Inter, Carlos Augusto ha parlato a TNT Sports Brazil dopo il 3-3 di Champions contro il Benfica



PRIMO TEMPO - “Non siamo stati molto bravi nel primo tempo, non eravamo concentrati. Abbiamo apportato molti cambiamenti tra i titolari, ma questa non può essere una scusa. Penso che sia stato più un problema mentale della squadra".



CAMBIO - "Poi nell'intervallo abbiamo parlato e nella ripresa abbiamo dimostrato che abbiamo qualità, siamo tornati in campo concentrati. Il secondo tempo è stato perfetto, potevamo addirittura vincere, ma così non è stato. Ma il pareggio, dopo quel primo tempo, è stato molto buono".