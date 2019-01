C'è una bella notizia che fa sorridere l'Inter e tutti i suoi tifosi: il fatturato della società di corso Vittorio Emanuele è in progressiva crescita e questo è il dato migliore per una società che vuole tornare a essere protagonista anche sul mercato. Secondo il report della Uefa, i nerazzurri sono il 15esimo club in europa, calcolando il fatturato dell'anno fiscale 2017, con 269 milioni di introiti, una crescita pari al 33%. Solo due società sono cresciute di più nell'ultimo anno, Napoli e Leicester, rispettivamente del 40% e del 58%.