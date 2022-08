L'Inter non riesce a rifornire con continuità la coppia di centravanti formata da Lautaro e Lukaku. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia questo aspetto come una lacuna da colmare da parte della squadra di Inzaghi.



“In una serata così sofferta, serve la lente d’ingrandimento per trovare qualcosa di buono. Lukaku ha sbattuto in rete la prima palla che ha ricevuto dopo una mezz’ora abbondante di attesa. Altro gol dopo quello al Lione. L’azione l’ha innescata Lautaro che ha manovrato bene e con impegno, ma non ha mai tirato in porta. Insomma, anche se pallida, la Lu-La c’è. Il problema è riuscire a raggiungerla e a rifornirla. Al momento l’Inter non riesce a farlo con continuità”.