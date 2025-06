Inter, Chivu presentato sabato a Los Angeles

- L'Inter si trova a Los Angeles, dove martedì 17 giugno alle 18:00 (orario americano, le 03:00 del 18 giugno in Italia) scenderà in campo contro il Monterrey nella prima partita della FIFA Club World Cup 2025. I nerazzurri hanno raggiunto gli Stati Uniti nella giornata di mercoledì 11 giugno e hanno iniziato a la preparazione in vista del torneo mondiale sui campi di allenamento del campus di UCLA.

A guidare l'Inter nella FIFA Club World Cup ci sarà Cristian Chivu, il nuovo allenatore nerazzurro. Sabato 14 giugno si terrà a Los Angeles la conferenza stampa di presentazione del tecnico romeno, che risponderà alle domande dei giornalisti alle 14:15 (ora locale, le 23:15 in Italia).La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV, inter.it, sul canale YouTube del Club e sull’app ufficiale.