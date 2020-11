L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, abbia improvvisamente usato parole diverse sull'ambientamento dei nuovi calciatori arrivati ad Appiano Gentile.



“Non c’è più tempo. Perché in un mese siamo passati dal Conte che dice «Va dato tel tempo ai nuovi» allo stesso allenatore che due giorni fa, a proposito del «furore» mancante, ha detto chiaro e tondo «I nuovi si adeguino». Non si scherza più, domani c’è in ballo il primo obiettivo stagionale, ovvero il passaggio del turno in Champions”.