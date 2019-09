Il marchio di fabbrica di Antonio Conte è divenuto negli anno il 3-5-2, modulo che ha deciso di utilizzare abbandonando la sua vecchia idea di calcio, filosofia inizialmente legata ad un 4-2-4 molto offensivo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport accende i riflettori sul sistema di gioco del tecnico salentino e svela come secondo alcune voci sia stato Chiellini, suo ex difensore alla Juventus, a suggerirgli questo tipo di cambiamento.



“«Non sono un allenatore ideologico». Nel senso che le idee di un allenatore devono essere anche più di una, ma a patto che siano chiare. E non molti hanno la chiarezza di idee di Antonio Conte. Tuttavia, da quando nella sua mente si è accesa la lampadina della difesa a 3, esattamente il 29 novembre 2011, stadio San Paolo, avversario il Napoli di Mazzarri, risultato finale 3-3, non si è quasi più spenta. Leggenda vuole che fu un giocatore a mettergli la pulce nell’orecchio, un giocatore che conosceva bene la difesa a 3 di Mazzarri essendo suo conterraneo ed avendo vinto insieme, con quel modulo, il campionato di Serie B col Livorno qualche anno prima. Il giocatore era Giorgio Chiellini. Considerato il carattere “spaccaopinioni”, o lo ami o lo detesti, chi apparteneva al secondo schieramento fece largo uso di questa storia. In realtà Conte passò al 3-5-2 per rafforzare la difesa”.