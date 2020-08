Tutto in un giorno. Il futuro dell'Inter e della propria guida tecnica passa tutto dalla giornata di oggi, la giornata della verità, quella del confronto diretto fra il presidente Steven Zhang e Antonio Conte che esporrà al presidente nerazzurro le proprie remore e le proprie richieste per poter, eventualmente, continuare da allenatore del club. Calciomercato.com seguirà LIVE con il suo inviato Pasquale Guarro la giornata nerazzurra che in ogni caso segnerà un punto di svolta per il presente e per il futuro.



LE POSSIBILITÀ - Tante le possibilità sul tavolo a partire dall'addio, ovviamente, dell'allenatore salentino con l'arrivo al suo posto di Massimiliano Allegri, ma non è ancora del tutto da escludere la possibilità che, per questioni economiche, alla fine si cerchi la via per riconciliare le parti e proseguire un altro anno insieme.



11.10 - Neanche il tempo di arrivare e Beppe Marotta lascia la sede del club. L'amministratore delegato dei nerazzurri ha infatti lasciato Viale della Liberazione in taxi.



10.30 - L'ad Beppe Marotta è arrivato in sede.



10.00 - La macchina del presidente Steven Zhang è presente nel posteggio all'esterno della sede del club, ma non è certa la presenza del numero 1 nerazzurro. Si attende l'arrivo di Antonio Conte.