Obiettivo continuare la corsa. Reduce da otto vittorie consecutive, l'Inter di Antonio Conte sarà di scena domani sera a Bologna, nel posticipo di una 29esima giornata tutta condensata al sabato. Novità di formazione in vista per i nerazzurri, che dovranno rinunciare a due pedine.



OK VIDAL, MA SI FERMANO IN DUE - Come comunicato da Sky Sport, infatti, né Aleksandar Kolarov né soprattutto Ivan Perisic sono partiti alla volta dell'Emilia-Romagna: per entrambi si tratta di un piccolo affaticamento che li costringe a saltare l'impegno contro gli uomini di Mihajlovic. A sorpresa, invece, c'è Arturo Vidal, assente contro il Torino a causa dell'operazione al ginocchio. Presente nel gruppo anche Stefan de Vrij, da pochi giorni guarito dal Covid-19: l'olandese, tuttavia, potrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina. Pronto, nel caso, Andrea Ranocchia.