L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su ​Achraf Hakimi e spiega come l'esterno destro dell'Inter somigli a un altro calciatore per cui Antonio Conte avrebbe fatto follie in passato.



“ Hakimi aveva fatto capire nel Borussia quanto fosse forte: ora con Conte non potrà che migliorare la fase difensiva, ma in attacco è inarrestabile, sembra quel Bale per il quale in passato avrebbe fatto follie”.