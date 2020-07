Antonio Conte, allenatore dell'Inter, parla alla vigilia della sfida contro la Spal a Inter Tv: "C'è voglia di continuare sulla buona strada. Dobbiamo arrivare con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia che stiamo dimostrando, facendo il massimo e provando a ottenere i tre punti che sarebbero molto importanti".



SUI NUMERI - "Numeri importanti? Sono numeri che testimoniano le ottime cose che questa squadra sta facendo. Devono essere uno stimolo per proseguire così e fare anche meglio".



SULLA SPAL - "Le insidie sono quelle di affrontare il match non con la giusta determinazione e attenzione fin dal fischio d'inizio. Affrontiamo una squadra che ha una classifica deficitaria, ma non dimentichiamo che avranno grandi stimoli perché affrontano l'Inter, per cui bisognerà fare grande attenzione. Conterà molto il nostro atteggiamento".



IL POCO TEMPO - "Lavoro importante, per il quale devo ringraziare tutto il mio staff che prepara i video degli avversari e non solo. C'è bisogno di una grandissima collaborazione e di uno staff di qualità che, per fortuna, è quello che ho io".



SENSI, BARELLA, MOSES, VECINO, LUKAKU - "Moses è a disposizione, Barella ha ricominciato ad allenarsi con la palla e ci auguriamo di riaverlo con la Roma. Sensi sta continuando a fare delle cure, Lukaku sta smaltendo la contrattura e speriamo di averlo quanto prima. Vecino ha sempre questo problema al ginocchio e non posso dare informazioni certe".