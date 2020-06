Antonio Conte appare sempre più deciso: Christian Eriksen dovrebbe scendere in campo nell'undici titolare dell'inter che sfiderà il Napoli in semifinale di Coppa Italia. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come Barella e Brozovic avranno il compito di colmare le lacune del danese.



“Certo il primo test del nuovo Eriksen non sarà di quelli agevoli, visto che l’Inter domani sera al San Paolo dovrà rimontare lo 0-1 di San Siro. D’altro canto, però, proprio il danese potrebbe essere la variabile che scombina i piani di Gattuso, che, come all’andata, con ogni probabilità imposterà una gara difensiva, con lo scopo principale di chiudere i varchi alla coppia Lukaku-Lautaro. Ecco, l’ex-Spurs avrà proprio il compito di innescare le due punte nei modi e nei tempi giusti. Dietro di lui, agiranno Barella e Brozovic che, in sostanza, saranno anche i suoi guardaspalle, nel senso che dovranno proteggerlo, ma anche partecipare allo sviluppo del gioco, nel caso del croato, o proporsi come sponda, nel caso dell’azzurro. E il loro elevato dinamismo compenserà quello che Eriksen non potrà garantire”.