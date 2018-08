Danilo D'Ambrosio ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Lione: "Spalletti non mi ha detto cose differenti rispetto all'anno scorso. Nella passata stagione io ero il terzino più difensivo e Cancelo quello più offensivo: io adesso dovrò svolgere un compito da difensore aggiunto, cercheremo di costruire una linea a tre per poi difendere a quattro. Ma i moduli lasciano il tempo che trovano: quel che conta è la voglia di vincere".



​Lautaro ti piace?

"Sì, è forte forte. Si è subito orientato sulla mentalità del campionato italiano: lui, oltre alle qualità tecniche, ha anche molta personalità. Alterna quantità e qualità, è un ragazzo molto intelligente. Ce l'ho qui davanti, gli sto facendo tutti questi complimenti perché non mi capisce (ride, ndr)".



Modric aiuterebbe?

"Penso che non abbia bisogno di presentazioni: è un giocatore che ha vinto tanto, con personalità. Semmai dovesse arrivare, sarebbe sicuramente ben accetto".