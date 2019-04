L'ex centrocampista di Juventus ed Inter, Edgar Davids, ospite alla trasmissione VTBL racconta un aneddoto sull'attuale tecnico della Nazionale, Roberto Mancini quando entrambi erano in nerazzurro:" Il mister scriveva alla lavagna chi giocava e basta. Poi sei nello spogliatoio e solo i giocatori che vanno in campo e in panchina si cambiano, il resto va in tribuna. Dieci minuti prima della partenza, qualcuno veniva a dire chi andava in tribuna. Se dici chiaramente la formazione e chi va in tribuna, puoi adattarti a quello che senti. Più volte gli avevamo detto che non era questo il modo e che non lo trovavamo rispettoso, ma andò avanti sempre in questo modo. Ad un certo punto faceva anche un po’ il furbo. Pensava anche che fossi il miglior giocatore della squadra, credevo stesse scherzando. Ma era serio“.