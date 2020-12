non cambia e prosegue per la sua strada con il 3-5-2 che rappresenta un dogma da cui spostarsi soltanto in caso di emergenza. L'allenatorein più di un'occasione tramite le conferenze stampa ha chiesto alla società di alleggerire l'organico e di renderlo più "snello ed effettivo", ma cosa intende realmente? Quando parla di snellire la rosa si riferisce ovviamente ai tanti giocatori che possono lasciare il club nerazzurro a gennaio a partire dai vari Eriksen, Vecino e Nainggolan, ma parlando di orgnaico "effettivo",In. Il talento argentino è a tutti gli effetti perfetto per inserirsi in tempi brevi nell'organico dell'allenatore nerazzurro. Conosce già il 3-5-2, può occupare più ruoli e, soprattutto ha doti e qualità che forse mancano nella rosa di oggi.ci si può accorgere che le zone di campo "calpestate" sono praticamente le stesse, con Conte che chiede leggermente alle sue mezzali di decentrarsi in fase di costruzione e l'argentino che invece tende ad accentrarsi un po' di più al limite dell'area avversaria in fase di possesso.E se allarghiamo il discorso alle statistiche individuali De Paul rappresenterebbe per Conte un plus anche dal punto di vista tecnico. L'argentino è infatti in crescita in tutte le statistiche individuali da centrocampista: 70% di contrasti e 65% di duelli vinti, 6 intercetti e oltre l'80% di passaggi riusciti, una percentuale che scende soltanto al 60% per i passaggi lunghi, un elemento che in rosa manca clamorosamente. 30 occasioni create e 14 tiri con 3 gol in stagione e, infini già 36 falli subiti. Numeri che lo pongono in top 10 di tante statistiche nella nostra Serie A.L'Inter sta lavorando da tempo su di lui e con l'Udinese ma se tutti i dati elencati finora sono perfetti per un inserimento in rosa, non lo è, ad oggi, il prezzo richiesto dalla famiglia Pozzo.Servirà un lavoro di fino, scegliere un'operazione particolare, magari un prestito molto oneroso con riscatto già fissato a cifre che si avvicinano a quei 40, ma con la ricerca di un piccolo sconto.com quella non riuscita in estate e riuscita, invece al Milan di Maldini. De Paul sogna da tempo il grande salto, potrebbe essere la volta buona.