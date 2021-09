Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League: "Tanti concetti sono rimasti uguali, anche il modulo lo conoscevamo già molto bene. Questo non vale solo per le difesa ma per tutta la squadra, anche a livello offensivo: creiamo tante occasioni, ma forse dobbiamo trovare un po' più di equilibrio. Forse sono queste le cose che un po' sono cambiate".



SU INZAGHI - "Mi sono trovato molto bene alla Lazio e sono contento che il mister sia qui. Mi sto trovando bene con lui e con il suo staff, cercheremo di migliorare e crescere insieme".