Le risposte possono essere tante, ma in pochi soltanto qualche anno fa avrebbero inserito il nome diin questa lista. Il portiereè al suo secondo anno di Serie A ale sta vivendo una stagione unica certificando la sua definitiva maturazione. E se non è nominabile come miglior portiere italiano poco ci manca, soprattutto, numeri alla mano, per quanto sa risultare decisivo nell'apporto punti per la sua squadra.In questa stagione sono 5 i clean sheet completati da Di Gregorio in questa stagione alle spalle di mostri sacri come Sommer (leader assoulto) e Szczesny. C'è però di più perché in rapporto a tiri subiti nessuno in Serie A è decisivo quanto lui.Secondo Opta l'estremo difensore del Monza ha salvato 4.2 reti in più di quelle che, statistiche alla mano, avrebbe dovuto prendere effettivamente.ma con la salita in Serie A del Monza ha perso il controllo del suo cartellino che oggiLa scorsa estate il club nerazzurro con l'addio di Handanovic e Onana aveva programmato un grande colpo italiano da affiancare a Yann(che ancora non era arrivato ndr.). Era Guglielmoma il budget mancò e alla fine oggi è uno dei migliori portieri della Premier con il Tottenham.affiancando a Sommer, che andrà verso i 36 anni (35 li compirà il 17 dicembre), un altro estremo difensore più giovane. Molto passerà dal rendimento da qui a fine anno di(c'è il diritto di riscatto con la Samp), ma già alcune possibilità come quella disono state percorse.Il rapporto col Monza è ottimo, ma non è l'unico club che lo sta seguendo. Anche la Roma, che dovrà prendere una decisione su Rui Patricio è alla porta per lui.