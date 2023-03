L'Inter toglie dal mercato Gosens e mette in vendita Dumfries, cercato da Chelsea e Manchester United: richiesti 50 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in entrata il primo nome sulla lista dei nerazzurri è quello del canadese Tajon Buchanan del Bruges: il prezzo oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro.



Le piste alternative portano al portoghese Diogo Dalot (ex Milan) del Manchester United e allo svedese Emil Holm dello Spezia.