Non solo Lukaku, l’Inter lavora per completare la rosa a disposizione di Conte e prepara anche l’assalto a Edin Dzeko, che partirà quasi sicuramente lunedi. Quest’oggi Silvano Martina, intermediario italiano del calciatore, si è recato in viale della Liberazione, un secondo incontro con Ausilio e Marotta dopo quello andato in scena ieri. I dirigenti nerazzurri hanno ribadito nuovamente l’interesse per il centravanti bosniaco e le buone intenzioni nel voler trovare un accordo con la società giallorossa, probabilmente aggiustando ancora in po’ al rialzo l’ultima offerta da 15 milioni di euro.



Il calciatore attende impaziente e ha comunicato con toni bruschi a Petrachi la volontà di raggiungere Milano. I giallorossi sono alla costante ricerca di un’alternativa che riesca a tenere alta la quota tecnica li davanti, dove anche Fonseca sembra aver capito che trattenere Dzeko controvoglia potrebbe alla lunga risultare dannoso. L’Inter, almeno a parole, ha rinnovato l’interesse e si è detta pronta all’affondo. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e dopo un lunghissimo traccheggiare, per i nerazzurri è il momento di chiudere. Per farlo c’è un solo modo, presentare alla Roma i 20 milioni richiesti. Dzeko attende, ma entro lunedì spera che questa faccenda sia chiusa definitivamente.