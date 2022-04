Il laterale dell'Inter Denzel Dumfries ha parlato a Inter TV e a Mediaset prima del derby di questa sera:



"Abbiamo reagito molto bene alle ultime gare, c'è fiducia in noi stessi perché stiamo andando bene. Stasera la gara sarà speciale, è un derby che va vinto, conta solo quello e siamo concentrati su quello. Sul personale? Sto bene e sono pronto per questo rush finale, sono davvero felicissimo di esser qui all'Inter. c’è una motivazione extra per vincere oggi perché non abbiamo ancora vinto un derby quest’anno. Tutte e due le squadre sono super motivate, vincere questa partita potrebbe dare la carica in più anche per lo scudetto".