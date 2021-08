Prime parole di Denzel Dumfries da giocatore dell'Inter, il terzino olandese si presenta ai canali ufficiali del club: "E' una sensazione fantastica, sono contento di essere qui, nella squadra campione d'Italia. E' una grande opportunità per me e sono felice di essere qui".



PROTAGONISTA AGLI EUROPEI: CHE GICATORE E' DUMFRIES? - "Sì, agli Europei ho segnato due gol. Sono un esterno di difesa. Mi piace molto spingermi in avanti. Per questo penso che mi inserirò bene qui, perché la squadra gioca a cinque dietro, come fa anche la nazionale olandese. Quindi sì, mi piace attaccare, poi certo, il mio primo compito è quello di difendere, ma mi piace anche attaccare".



DE VRIJ - "Ho sentito spesso Stefan anche prima di firmare per l'Inter. Mi ha aiutato molto, ci siamo parlati. Ho parlato anche con Simone Inzaghi. Io e De Vrij siamo buoni amici e veniamo anche dalla stessa città. Lo conosco bene, sono felice che sia qui e che saremo compagni di squadra".



UNDICESIMO OLANDESE ALL'INTER - "Sì, so chi sono gli olandesi che in passato hanno vestito questa maglia. Per me è un onore far parte di questo gruppo".



OBIETTIVI - "L'obiettivo è quello di disputare una buona stagione e di provare a vincere di nuovo il campionato. Poi vogliamo fare bene anche in Champions League. Spero di ritagliarmi il mio spazio, non vedo l'ora di iniziare".