La difesa dell'Inter non è più solida come quella dello scorso anno. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che mette in risalto alcuni dati inequivocabili.



“Le difficoltà del reparto difensivo sono scritte nel manuale d’istruzioni dell’Inter di questa stagione. Nella foto risaltano quelle otto reti subite contro l’unica dopo quattro giornate di un anno fa. Ma ancor di più un altro numero impressiona, quello degli expected gol «concessi» all’avversario: 1,82 in questi primi 360 minuti di Serie A, il triplo rispetto allo stesso punto della scorsa stagione (0,63) e in generale dato assai superiore rispetto alla media complessiva dello scorsa stagione (1,08). Ergo: l’Inter non solo subisce più reti. Ma concede in generale più occasioni”.