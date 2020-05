Intervistato da Sky Sport iul terzino del Chelsea e obiettivo di mercato di Inter e Juventus, Emerson Palmieri, è tornato a parlare del suo passato in Serie A aprendo ad un clamoroso ritorno nel corso della prossima estate.



L'ITALIA - "Mi sono trovato benissimo nel vostro Paese, anche per questo ho deciso di giocare con la Nazionale azzurra".



RITORNARE - "Se è possibile un ritorno in Serie A? Può succedere sicuramente, però ho un contratto col Chelsea e sono felice in Premier".



SARRI E CONTE - "Sono stato con Conte sei mesi, le cose sono state più facili per via della lingua. Con Sarri abbiamo fatto un anno meraviglioso".