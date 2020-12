IL TABELLINO

Alledi un umido mercoledì prenatalizio l’è tornata in testa alla Serie A vincendo la settima partita di fila.Il Verona ha cercato di opporsi con i suoi mezzi, col gioco e l’aggressività, finché ha retto sul piano fisico. La squadra diha fatto meglio dell’nel primo tempo, ma nella ripresa la differenza si è vista bene nel gol di(girata al volo, da bomber acrobatico) e in quello diche ha segnato di testa grazie ai 9 centimetri in più rispetto al suo diretto marcatore Tameze., con 23 gol. Non solo, con queste due reti ha eguagliato il suo record in un anno solare in tutte le competizioni dal 1929-30: 108, stabilito nel 1961 e nel 2007. Ora, Conte potrà continuare a dire che vincere lo scudetto non deve essere un obbligo, ma se con un organico del genere arriverà secondo non potrà parlare di successo.Rispetto alla partita di Firenze,ha fatto due cambi,al posto dial centro della difesa eperin attacco. Per Conte, invece, una sola sostituzione ma molto significativa sul piano tattico con l’inserimento di un vero attaccante esterno,(a destra), al posto di un centrocampista,. Per la prima volta in questa stagione il tecnico salentino ha cercato di alzare il livello di pericolosità dell’attacco passando al 3-4-2-1 (Hakimi e Young esterni a centrocampo), con Perisic nel suo ruolo ideale, ma anche lì ha deluso.Visti gli schieramenti delle due difese, si è capita la ragione per cui Conte ha cambiato impostazione inserendo il croato: voleva giocarla come. Due moduli identici,, in modo che le difese marcavano allo stesso modo uomo contro uomo:(dura per lo slovacco),(più facile per l’ex viola) dall’altra. Si è giocato ovunque così, con duelli diretti: Conte voleva far pesare la differenza tecnica dei suoi giocatori e così è stato.Il Verona, invece, ha puntato come al solito sulla forza del collettivo, pressava in avanti cercando il movimento dei tre attaccanti, due dei quali giovanissimi,del 2000,del 2001. In quella prima parte di gara, il giocatore in più era Tameze che il Verona trovava a difendere e subito dopo a ripartire. Intorno al 25' la squadra di Juric ha preso campo, ha aumentato la velocità e la qualità delle sue giocate. Sulla sinistra ha creato la prima bellissima palla-gol: triangolo(assist con un colpo di tacco in area)-Dimarco che ha mirato sul primo palo dove ha trovato la perfetta copertura di Handanovic che ha respinto. Dopo mezz’ora, si è fatto male Dawidowicz ed è entrato Lovato. E’ stata una perdita pesante per Juric perché quando è uscito Dawidowicz era il giocatore che aveva guadagnato più possessi: sette.Nel primo tempo l’Inter ha concluso pochissimo e solo una volta in modo davvero pericoloso, con Martinez in fondo all’unica occasione da gol. L’azione è nata da un errore in uscita di, palla intercettata da, contropiede,, assist per Martinez, esterno destro, gran volo die palla in angolo. Era anche il primo e unico tiro dei nerazzurri (dopo 36'...) nello specchio della porta veronese. Poca Inter, con poco gioco, poco ritmo, poca velocità, con gli attaccanti poco coinvolti. Era in attesa dello spunto di(che il velocissimo Magnani è riuscito a contenere anche nelle famose progressioni del belga fino a un quarto d’ora dalla fine) e di. Quasi assente Perisic, alla squadra di Conte mancavano anche gli attacchi esterni di Hakimi (che ribalterà letteralmente la sua prestazione con un secondo tempo a tutta velocità) e Young, controllati in modo efficace da Dimarco e Faraoni. Più attivo il Verona. Juric aveva trovato la soluzione in attacco nonostante l’assenza dei suoi tre centravanti,. Rispetto all’ultima gara di Firenze, la squadra era viva e veloce. La domanda, alla fine del primo tempo, era semplice: il Verona avrebbe resistito sul piano fisico e atletico?Come prima risposta, Juric ha fatto un altro cambio nell’intervallo: ha messoal posto diche aveva preso un brutto colpo in testa, aveva perso un po’ di sangue e stava giocando con una vistosa fasciatura. Ilic ha fatto il centravanti. Ma la domanda restava legittima perché appena è iniziato il secondo tempo l’Inter ha mostrato un’altra faccia, ha invaso la metà campo veronese e ha segnato col giocatore più vispo e ispirato, Lautaro Martinez. Hakimi ha iniziato a spingere, Bastoni ha fatto altrettanto. Dopo 7',Juric ha cambiato subito, Ruegg e Lazovic per Colley e Zaccagni. E’ stato troppo precipitoso perché dopo poco ha perso anche Lovato per infortunio (il terzo ko della serata) e lo ha dovuto sostituire con Gunter. Mancava mezz’ora alla fine e il Verona aveva consumato tutt’e cinque i cambi, l’Inter nemmeno uno.L’Hellas ha provato ad attaccare, ma l’Inter sembrava in controllo. Sembrava... Quando è partitosulla destra, Young non è riuscito a chiuderlo, il suo cross dal fondo era innocuo, solo che Handanovic si è fatto scappare la palla,ha cincischiato e Ilic, piazzato a un metro, l’ha appena toccata e ha pareggiato. Con i suoi 19 anni e 281 giorni, Ivan Ilic è diventato il marcatore più giovane di questa Serie A. E’ stata la volta dell’Inter a ripartire e lo ha fatto con gli attacchi ripetuti di Hakimi, diventato incontenibile per Dimarco che, per fermarlo, ha preso il giallo.sullo sviluppo di un calcio d’angolo è arrivato il cross di Brozovic che Skriniar di testa, saltando più su di Tameze, ha girato in rete.Solo a quel punto, mancavano 20' alla fine, Conte ha fatto il primo cambio con Vidal per l’inutile Perisic. Nel finale, con tanto spazio a disposizione, l’Inter ha sbagliato qualche buona occasione per chiuderla in anticipo.Hellas Verona-Inter 1-2Marcatori: 7' s.t. Lautaro (I), 18' s.t. Ilic (HV), 24' s.t. Skriniar (I)Assisit: 7' s.t. Hakimi, 24' s.t. BrozovicHellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (dal 31' p.t. Lovato (dal 14' s.t. Guenter), Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni (dal 8' s.t. Lazovic), Salcedo (1' s.t. Ilic); Colley (dal 8' s.t. Rueegg). All. Ivan JuricInter (3-4-2-1): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Young, Brozovic, Barella, Hakimi; Perisic (dal 25' s.t. Vidal), Lautaro (dal 42' s.t. Gagliardini); Lukaku. All. Antonio ConteArbitro: GiacomelliAmmoniti: 29' p.t. Dawidowicz (HV); 45' p.t. Zaccagni (HV); 45' p.t. Brozovic (I); 19' s.t. Di Marco (HV), 34' s.t. Magnani (HV), 38' s.t. Bastoni (I)