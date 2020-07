L'Inter può riscrivere la storia e vendicare quel 5 maggio del 2002. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come ai tempi, la Juventus, a 5 giornate dalla fine, si trovasse proprio a - 6 punti in classifica dai nerazzurri.



“I sonni son tranquilli, certo. Lo sono sempre, finché non squilla il cellulare o qualcuno bussa alla porta. Inutile stare a parlare di rincorsa impossibile, oggi. Eppure nella storia del calcio esistono le imprese storiche, i ribaltoni, gli autogol e i sorpassi a un metro dal traguardo. O no? Chiedetelo a Conte. Chiedetegli del 5 maggio 2002, che gli interisti ricordano come un incubo e lui invece come una gioia sportiva diventata pure virale sul web, nel post partita. Qui l’Inter s’è messa in testa un’idea inconfessabile: riscrivere la storia al contrario. Dzeko non s’offenda. Ma qui i presupposti numerici sono identici a quel 2002. Diciotto anni fa la Juventus, a cinque giornate dalla fine, aveva sei punti di distacco dall’Inter (e per la verità c’era di mezzo anche la Roma seconda in classifica). Proprio alla quintultima giornata l’Inter perse in casa con l’Atalanta mentre la Juve passeggiò in trasferta a Perugia. Risultato? Meno tre. Che in fondo è il piano nerazzurro da attuare tra stasera e domani”.