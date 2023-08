L'Inter punta Folarin Balogun. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri preparano un'offerta da 30 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus e una percentuale sulla rivendita per il 22enne attaccante dell'Arsenal, richiesto pure dal Lens, alla ricerca di un sostituto di Openda, ceduto al Lipsia per 38 milioni. Il calciatore preferisce l'Inter al club francese.



Intanto Simone Inzaghi continua a preferire Alvaro Morata. Lo spagnolo ex Juve potrebbe arrivare soltanto se l'Atletico Madrid cambiasse le pretese: clausola da 21 milioni da pagare in unica soluzione più contratto di 4 anni a 5 milioni più bonus (da firmare senza Decreto Crescita).