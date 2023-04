La difesa del Manchester City è una delle più forti d'Europa. In Premier League, la squadra di guardiola ha subito solo 27 gol, meno di uno a partita. L'idea è quella di perseguire su questa squadra e, difatti, i Citizens stanno pensando ad una pedina importante da aggiungere alla rosa. Secondo Teamtalk, il nome favorito è quello di Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter è seguito anche dall'altra sponda di Manchester. Per risanare il deficit finanziario servirebbero 52 milioni di sterline al club di serie A. Però, come riportato dal media inglese, si può trovare un accordo per 48 milioni di sterline.