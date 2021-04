che finalmente ha capito come approcciare al sofisticato calcio italiano, fatto di tatticismi ed intensità. Messo sul mercato da Conte e da Marotta, il centrocampista danese ha saputo in pochi mesi ribaltare il suo destino. Oggi Eriksen è l’uomo chiave del centrocampo interista, quello che manca di più quando per un motivo o per l’altro non può scendere in campo.e ne ha beneficiato soprattutto Brozovic, alleggerito da quello che in regia è diventato un duopolio.Dalla difesa si esce in palleggio e, preferibilmente, passando dai piedi di uno tra Brozovic ed Eriksen, che sapientemente si alternano in cabina di regia.al suo arco, che può risolvere all’Inter tanti problemi. Il danese ha in se una serie di soluzioni alle varie avversità che può presentare un match, colpi di cui difficilmente si priverà Conte da qui in avanti. Perché dopo qualche problema iniziale, adesso anche il tecnico salentino è convinto:Dopo gli screzi di qualche mese fa, anche le parole nei confronti del calciatore danese sono cambiate. Eriksen è in tutto e per tutto parte integrante del gruppo, non appare più come una voce fuori dal coro o come un ragazzo dal volto triste, distante da un gruppo che viaggia a ritmi diversi. Conte lo ha reintegrato, nelle parole e nei fatti, soprattutto dopo aver capito che il ragazzo non aveva alcuna voglia di abbattersi ai primi ostacoli.