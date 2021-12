Non arrivano buone notizie dalla Cina, stando a quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il patron dell'Inter, Zhang Jindong, potrebbe dover rinunciare ad altri 2,6 miliardi di euro a causa del default, sempre più probabile, di Evergrande. Il colosso immobiliare è in grave crisi finanziare e non ha sanato alcune gravose pendenze, Zhang Jindong, scrive il Corriere dello Sport, aveva investito in azioni quando il comparto immobiliare cinese era in forte ascesa, con prospettive di forti guadagni, ma il raffreddamento dell'economia cinese ha di fatto cambiato le cose. La partecipazione di Zhang in Evergrande è quantificabile, per l'appunto, in 2,6 miliardi di euro. Somma che il patron nerazzurro perderebbe in caso di default del colosso immobiliare.