Un incontro per chiudere. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è entrato poco fa nella sede dell'Inter per chiudere con Beppe Marotta il trasferimento di Davide Frattesi in nerazzurro. Queste le cifre dell'affare: prestito con diritto di riscatto a 6 milioni, che diventa obbligo di riscatto a febbraio 2024 a 22 milioni, più 5 milioni di bonus e il 10% della futura rivendita. Per una valutazione complessiva di 33 milioni di euro. Samuele Mulattieri è slegato dalla trattativa, lascia l'Inter per il Sassuolo in cambio di 6-7 milioni di euro (oggi la definizione).



LA CONFERMA DELL'AGENTE - Ieri sera il procuratore di Davide Frattesi, Giuseppe Riso, aveva parlato così del trasferimento: 'Siamo vicini, molto vicini alla chiusura. Ora le due società dovranno trovare l'accordo ma siamo ai dettagli. Davide ci teneva tanto a questo trasferimento. Ora lasciamo che le squadre concludano le ultime cose e i dettagli finali. La sua preferenza era l’Inter'.