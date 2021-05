Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, parla della svolta della stagione ai microfoni di Sky Sport: "In una stagione ci sono diverse partite della svolta. Quella contro il Sassuolo è una di quelle, ma anche quelle contro Juventus e Milan. Sono gare che ci hanno dato fiducia e che l'hanno tolta alle concorrenti. Siamo stati bravi ad affrontarle nella maniera contenta".



SU CONTE - "Penso sia unico. Ho avuto la fortuna di avere tanti allenatori bravi, ma lui ha qualcosa in più, non molla nulla anche quando il contesto intorno potrebbe portarlo a staccare. Questo lo porta a essere uno dei migliori al mondo".