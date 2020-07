Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, parla a Inter Tv della partita vinta 6-0 contro il Brescia: "Abbiamo affrontato la partita con il Brescia nel migliore dei modi, è una vittoria più che meritata. sono contento per la squadra e per i tre punti, dobbiamo continuare così. La continuità è importante per ogni giocatore. Io mi sento bene ora, anche in campo sto bene. Il mister fa le sue scelte, l'importante è farsi trovare pronti".