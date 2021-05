Duemila euro di sanzione per Antonio Conte. Si conclude così il procedimento avviato dalla Procura Federale per il gestaccio del tecnico dell'Inter nel corso della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, indirizzato ad Andrea Agnelli, lo scorso 9 febbraio.



Prima di entrare negli spogliatoi, uscendo dal campo, l'allenatore interista aveva fatto il gesto del dito medio verso la sua vecchia dirigenza (immagini Rai). Conte era stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, mentre l'Inter risultava coinvolta per responsabilità oggettiva, per la violazione addebitata al proprio tesserato. Dopo il patteggiamento, ecco la multa.