L'allenatore dell'Inter Conte ha due dubbi in vista della Juve. Uno in difesa, dove Bastoni è favorito su Godin per giocare con de Vrij e Skriniar. L'altro a centrocampo e in particolare sulla fascia destra: c'è Candreva in pole su D'Ambrosio; confermato Young a sinistra, con Vecino, Brozovic e Barella in mediana. Davanti la coppia Lautaro-Lukaku. Eriksen è pronto a subentrare a gara in corso. Lo riferisce Sky Sport.