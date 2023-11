Sampdoria-Spezia è l'anticipo del venerdì sera in Serie B. L'attaccante blucerchiato Sebastiano sfida i suoi fratelli Pio e Salvatore: "La mamma soffre - ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport -, come l’11 giugno scorso, quando andammo in campo tutti e tre, ma in gare diverse. Lei forse preferirebbe non guardare la partita. E’ la prima volta e sarà molto difficile, perché non sai come andrà a finire. Credo che la mamma tiferà per il pareggio, papà sarà contento se vincerà il più bravo".



"Ci sentiamo tutti i giorni, nulla cambia, è una questione di sangue e riusciamo anche a frequentarci spesso, visto che siamo finalmente vicini. In campo, però, non dico che si dimenticherà di essere fratelli, ma sarà battaglia. Fa un certo effetto ritrovarci al Ferraris. Ci siamo sfidati spesso da piccolini, loro due contro di me e ne hanno vinte poche…".



"Quagliarella è una gran persona e un idolo per me, mi ha fatto i complimenti quando ero all’Inter, poi ci siamo sentiti quando potevo venire qui, mi ha fatto un in bocca al lupo, so che vive ancora a Genova e una cena la farei volentieri con lui…".