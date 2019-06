Gelo tra Mauro Icardi e l'Inter, ormai giunti al muro contro muro: secondo quanto riportato da Sky Sport l'argentino e la moglie Wanda Nara sono tornati a Milano oggi per incontrare i propri collaboratori. L'ex capitano dei nerazzurri non vuole andare via e vorrebbe convincere il tecnico Antonio Conte delle proprie qualità, a partire dal ritiro di Lugano.



INCONTRO IN SETTIMANA - Tuttavia al ritiro Icardi potrebbe non arrivarci: l'Inter infatti convocherà urgentemente per la settimana prossima Wanda, per comunicarle che Mauro è fuori da ogni progetto tattico. Antonio Conte ha ribadito che Icardi non rientra nei suoi piani e vuole due attaccanti: uno sarà Dzeko, l'altro potrebbe essere Lukaku ma va ancora definito. Quel che è certo è che l'Inter sta definitivamente mettendo alla porta il suo ex capitano.