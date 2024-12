Gazzetta - Inter, idea Meret: può arrivare a zero dal Napoli

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurra si stanno compiendo precise valutazioni riguardanti il futuro della porta del club di Viale della Liberazione e l’occasione del momento riguarda l’estremo difensore del Napoli, che ancora non ha trovato un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025., in vista della prossima stagione e dotarsi di un asset di portieri di assoluto livello, composto dal trio Sommer, Martinez e, appunto, lo stesso Meret.

Entrando maggiormente nello specifico, la possibile manovra di mercato da parte del presidente Giuseppe Marotta e di tutto il board dirigenziale meneghino sarebbe una mossa per rafforzare il pacchetto difensivo a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.(che spegnerà 37 candeline il prossimo 17 dicembre)– acquistato dal Genoa in estate per 13 milioni di euro più bonus -.

Ma c’è un dettaglio che da La Gazzetta dello Sport tengono a sottolineare:Il portiere azzurro e la società partenopea stanno dialogando da tempo per il prolungamento dell’accordo da circa due milioni a stagione che scadrà a fine annata, ma non hanno ancora trovato la quadra., mettendo sul piatto tutto il fascino che un club ambizioso come quello nerazzurro possiede, oltre alla possibilità di disputare la nuova competizione organizzata dalla FIFA, ovvero il Mondiale per Club. Inoltre, un tragitto simile sulla tratta Napoli-Milano, sponda nerazzurra, l’ha già compiuto Zielisnki, sempre a parametro zero.