. Nel test match amichevole contro il Salisburgo,, complice anche l’assenza di Lautaro Martinez per un sovraccarico muscolare,Il mercato nerazzurro sta cercando di ovviare a questa scarsa disponibilità per il reparto offensivo – i profili sul taccuino di Marotta e Ausilio portano ai profili di Balogun, Beto, Morata e Taremi – ma, almeno sino al momento dell’arrivo del futuro bomber,Oltre al dover fare di necessità virtù per Simone Inzaghi,, lasciata in eredità da Edin Dzeko e che, nelle idee originarie della società di Viale della Liberazione, sarebbe dovuta essere di Romelu Lukaku. Un numero pesante, da sempre legato, nel mondo del calcio, alla figura del bomber, dell’uomo decisivo a cui affidare il compito di gonfiare la rete.In attesa del prossimo attaccante, la domanda da porsi è diversa: è davvero il giocatore adatto in questo momento?La domanda, posta così, sembra denotare un’origine provocatoria. Tutt’altro, in realtà., al di là dell’impossibilità di Inzaghi di poter scegliere un altro asso nella manica da poter schierare per il suo attacco,(sino al termine del mercato). Per rispondere a questo quesito, i dati arrivano in nostro aiuto. Tralasciate le prime annate in Ligue 2 con il Sochaux, una volta debuttato nel calcio che conta,– nella stagione ‘18’19, contro il Saint-Etienne, quando vestiva la maglia del Guingamp e nella scorsa annata contro l’Hoffenheim in Bundesliga -. Solo nell’anno dell’infortunio subito (rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio) è andato oltre la quinta giornata per trovare il primo gol in campionato. Le statistiche, dunque, riflettono una realtà ottimistica per l’Inter e Simone Inzaghi.