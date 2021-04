Ancora ai box e con un futuro in bilico:ha confermato che il cileno non sarà a disposizione neanche con il Crotone, complici alcuni fastidi legati all'operazione al ginocchio sui si è sottoposto alla metà di marzo: "Mi auguro possa rientrare per il finale di stagione", ha chiosato il tecnico nerazzurro. Anche perché le ultime gare di campionato sarebbero potute essere utili per rispolverare un giocatore sotto le aspettative come rendimento in campo, ma estremamente oneroso per i conti della società milanese:. Una pista affascinante, vista anche la possibilità di riabbracciare l'ex ct del Cile, ma impercorribile dal punto di vista economico, visto che il centrocampista dell'Inter non intende rinunciare ai 6,5 milioni della prossima stagione, e progettuale, con l'OM che non parteciperà alla prossima Champions League. Non a caso, riferisce oggi La Provence,, centrocampista classe 2001 delseguito anche dai nerazzurri e particolarmente apprezzato da Sampaoli, nonostante la valutazione del cartellino darenda anche questo affare complicato.- Adieu Marsiglia ma non solo, perché gli infortuni e un rendimento stagionale non in linea con i costi dell'ingaggioche avevano pensato a Vidal negli ultimi mesi. Dalal, i club che si erano informati sul destino del cileno visto il contratto in scadenza nel 2022 (anche se c'è l'opzione per il rinnovo di un anno) si sono presi tempo per valutare e prendere in considerazione altre piste. Mercato congelato quindi, tutto in stand-by come il ritorno in campo: prima l'ultimo passo per lo scudetto e i relativi festeggiamenti, poi ci sarà tempo per valutare il futuro di Vidal.