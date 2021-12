Inter all'attacco. Simone Inzaghi prepara la trasferta contro la Salernitana, penultimo impegno dell'anno, con un imperativo: non sono ammesse cali di tensione, bisogna continuare a spingere sull'acceleratore. L'obiettivo, neanche troppo nascosto, è chiudere a punteggio pieno questo (felice) periodo, vincendo all'Arechi venerdì e poi mercoledì a San Siro contro il Torino. Per farlo, il tecnico rilancerà dal 1' minuto Edin Dzeko, scivolato un po' nell'ombra nelle ultime settimane.





I NUMERI - La stagione del centravanti bosniaco, occorre precisarlo, resta estremamente positiva. Sono 11 le reti totali segnate, 8 in campionato (in 17 gare) e 3 in Champions (in 6 partite). Numeri importanti e per certi versi inaspettati, migliori dei suoi ultimi tempi romani. Inzaghi si è abituato bene, e ha notato nel 9 nerazzurro un calo. Dal 24 ottobre, Inter-Juve 1-1, Dzeko ha segnato un solo gol in campionato, il 4 dicembre a Roma. Una rete in sette presenze (con nel mezzo due gol allo Shakhtar in Champions), poco in una squadra che segna tantissimo (43 gol fatti in Serie A).



DI NUOVO CENTRALE - In panchina contro il Cagliari, Dzeko tornerà titolare con la Salernitana. Come stuzzicato da un Alexis Sanchez in gran forma, protagonista domenica a San Siro. E proprio il cileno potrebbe affiancare l'ex Roma venerdì, perché Lautaro è diffidato e potrebbe essere preservato per il Torino. Inzaghi vuole ritrovare il Dzeko mattatore delle prime settimane, Edin è pronto a riprendersi il suo posto al sole nell'attacco di fuoco dell'Inter.