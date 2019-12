Antonio Conte ha fatto i complimenti ai dirigenti giallorossi per la rosa che hanno allestito a Fonseca. Nelle parole del tecnico salentino, spiega la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un po' di rammarico.



“Trigoria è stata colpita da un’epidemia muscolare. Ma gli infortuni di Sensi e Barella, hanno pesato di più su un organico imperfetto. I complimenti di Conte ai dirigenti della Roma che hanno allestito una rosa «ampia e con tanti giovani» hanno un retrogusto amaro. Più di così l’Inter non può. Per migliorarsi deve solo trascinarsi fino al mercato invernale”.