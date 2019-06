Non solo Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in casa Inter sono in 8 con le valigie in mano. Non saranno riscattati Keita Baldé, Sime Vrsaljko e Cedric Soares (con il croato che in realtà già da gennaio ha alzato bandiera bianca) mentre saranno messi sul mercato Joao Mario, Miranda, Dalbert e potrebbe lasciare anche Borja Valero, non ritenuto più utile da Antonio Conte.