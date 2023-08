Si è finalmente sbloccata la situazione portieri in casa Inter. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità di Yann Sommer, ma non solo, perché nel pomeriggio di ieri è giunto anche in sede Tullio Tinti, procuratore di Emil Audero per definire i dettagli del suo passaggio all'Inter. E così l'Inter ha dato il via libera a Filip Stankovic, portiere classe 2002, per fare il percorso inverso e raggiungere la Sampdoria, dove gli verrà garantito un minutaggio migliore rispetto al ruolo che avrebbe ricoperto nella rosa di Inzaghi.



IN CHIUSURA - L'affare per il passaggio di Stankovic alla Sampdoria è in chiusura. Rimangono da limare gli ultimi dettagli ma ormai è questione di ore: Stankovic partirà in direzione Genova. Il giocatore si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore dell'Inter. Si delinea così la situazione in porta per i nerazzurri che dopo aver ufficializzato Sommer e impostato l'operazione Audero, si cautelano anche in uscita con la partenza di Stankovic.