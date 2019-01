Inter e Napoli si contendono Nicolò Barella. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, i nerazzurri sono in vantaggio, con la trattativa con il Cagliari che è ben avviata. La Gazzetta dello Sport spiega che il centrocampista classe 1997 non considera l'opzione azzurra per una questione di riconoscenza verso la società sarda: Barella non vuole infatti lasciare il club prima di fine stagione, con i partenopei che vorrebbero prenderlo subito.